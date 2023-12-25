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Пациенты с рассеянным склерозом не могут получить доступ к инновационным российским препаратам

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В 2023 году Минздрав России зарегистрировал сразу два оригинальных российских препарата для терапии рассеянного склероза – Ивлизи (МНН дивозилимаб) и Тенекси (МНН сампэгинтерферон бета-1а), разработанные учеными биотехнологической компании BIOCAD. Исследования инновационных препаратов велись при поддержке государства.

Согласно официальным данным, общая сумма субсидий превысила 58 миллионов рублей. Однако успешное завершение исследований и регистрация новых лекарств не сделали их доступными для пациентов. пишет "Коммерсант". Почти год российские препараты ожидают включения в перечни ЖНВЛП и ВЗН. Вместе с тем лечения ждут тысячи пациентов по всей стране.

Программа ВЗН — основной канал получения льготных лекарств для терапии рассеянного склероза. Именно поэтому многие пациенты ожидали включения препаратов дивозилимаб и сампэгинтерферон бета-1а в перечени. В таком случае, уже в 2024 году они смогли бы получать инновационные лекарства бесплатно.

Шанс, что это произойдет, сегодня близок к нулю. Комиссия по формированию перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), а также списка высокозатратных нозологий (ВЗН) не собиралась с 10 февраля 2023 года, об этом писал "Коммерсант" еще в июле. Минздрав России переносил совещание несколько раз, ограничив доступ пациентов к препаратам. И речь не только о людях с рассеянным склерозом. В очереди на рассмотрение стоят десятки лекарственных препаратов для терапии социально значимых заболеваний. В их числе лапатиниб и карфилзомиб российской компании “Промомед”, которые относятся к группе противоопухолевых средств. Также включения ждут препарат компании “Эллара” — Даларгин-Эллара (МНН тирозил-D-аланил-глицил– фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат), Рамиприл-С3 (МНН рамиприл) компании “Северная звезда” и Просидол (МНН пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин) Московского эндокринного завода.

Известно, что на имя зампреда по социальным вопросам Татьяны Голиковой было написано письмо с просьбой рассмотреть проблему. Тогда Голикова поручала Минздраву, Минэку, ФАС, Минпрому, Минфину рассмотреть необходимость заседания комиссии. Все перечисленные структуры поддержали инициативу, Минздравпланировал рассмотреть список лекарств на очередном заседании, которое так и несостоялось из-за постоянных переносов.

На пути к пациентам оригинальные российские разработки не могут преодолеть бюрократические барьеры, созданные чиновниками. Причины сложившей ситуации в Министерстве здравоохранения РФ не комментируют.

При этом подведомственное Минздраву ФКУ объявляет электронный аукцион на поставку лекарственного препарата окрелизумаб для лечения пациентов с рассеянным склерозом. Соответствующая информация опубликована на сайте единой информационной системы госзакупок 8 декабря. Ведомство планирует потратить более 13 млрд рублей федерального бюджета на закупку препарата швейцарской компании Roche, которая в 2023 году объявила о выводе с российского рынка сразу нескольких лекарственных средств для терапии таких заболеваний, как рак лимфатической системы и болезнь Паркинсона.

На фоне ухода ряда зарубежных фармацевтических компаний из России и прекращения выпуска определенных лекарственных средств объявление аукциона на поставку зарубежного препарата в течение двух лет, в 2024 и 2025 годах, вызывает огромное количество вопросов и волнение пациентов с рассеянным склерозом.

Вопросы о доступности окрелизумаба (торговое наименование Окревус) часто поднимаются в сообществе пациентов в социальных сетях. В ноябре 2023 года в одном из таких обсуждений пациент из Калуги сообщил, что местный Минздрав информирует о 40% больных, которым недоступно лекарство. Другой пациент из Краснодара ждет препарат уже два месяца.

Фото: Группа Рассеянный Склероз в социальной сети ВКонтакте

В случае, когда препараты не входят в перечень ЖНВЛП и программу ВЗН, они могут назначаться врачебными комиссиями. Если комиссия примет решение, что пациенту необходим новый препарат, то он может быть закуплен за счет регионального бюджета или ОМС. Однако, это не всегда возможно из-за дефицита бюджетных средств и расходов на обеспечение лекарственными препаратами пациентов сорфанными, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Регион будет отдавать предпочтение закупке тех лекарственных средств, которые необходимы в первую очередь.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев говорил о том, что постоянный перенос комиссии представляют угрозу для пациентов.

Говоря о бюджете, нельзя не отметить, что стоимость российских препаратов, в случае включения в ВЗН, была бы куда доступнее по сравнению с зарубежными разработками, а значит, лечение могли бы получить большее количество пациентов.

По данным экспертов, в России около 30 тысяч пациентов с рассеянный склерозом, нуждающиеся в первой линии терапии ПИТРС, к которой относится препарат сампэгинтерферон бета-1а. Порядка 12 тысяч пациентов нуждаются в терапии второй линии ПИТРС, им может быть назначен препарат дивозилимаб.

В России число людей с рассеянным склерозом ежегодно растет. Об этом не раз заявлял министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. 30 мая на Всероссийской онлайн-конференции "Рассеянный склероз" он отметил, что в 2022 году этот диагноз был поставлен 6,8 тысячам россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году.

Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание. Болезнь может начаться внезапно и способна привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу. Чтобы замедлить прогрессирование заболевания, пациенты вынуждены пожизненно принимать препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Сокращенно их называют ПИТРС.

25 декабря 2023, 10:39

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