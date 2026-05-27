"Я в хламину вышла на сцену": МакSим раскрыла постыдную правду о сочинском позоре

Исповедь артистки, которую ждали миллионы, наконец-то прозвучала.



Марина Абросимова, более известная всей стране как МакSим, стала гостьей свежего выпуска популярного шоу "Вопрос ребром". В кресле перед Бастой певица не стала юлить и прятаться за обтекаемыми формулировками. Она открыто признала: то самое злополучное шоу в Сочи, ставшее притчей во языцех в светских кулуарах, было ее самым грандиозным провалом. Артистка впервые подтвердила слухи, которые фанаты обсуждали шепотом: она вышла к публике в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Марины, это не был банальный запой ради веселья. Ситуация оказалась куда сложнее и трагичнее. Певица призналась, что на тот момент еще не успела полностью восстановиться после тяжелейшей болезни, буквально вырвавшей ее из лап смерти. Однако профессиональный азарт и обязательства перед организаторами заставили ее пуститься в гастрольный тур, график которого был бы под силу разве что абсолютно здоровому и очень молодому человеку.

"Я решила, что спиртное поможет мне справиться с напряжением", — с горечью констатировала звезда.

МакSим искренне верила в опасную иллюзию: алкоголь даст ей тот самый заряд энергии, который раньше позволял отрабатывать концерты на износ. Она надеялась, что "волшебный допинг" скроет слабость и поможет выстоять перед многотысячной толпой. Но чудо не произошло — организм, измученный недугом, попросту сдался.

"Я в хламину вышла на сцену", — призналась артистка в шоу Басты "Вопрос ребром".

Напомним, тот самый инцидент в Сочи произошел в марте 2023 года и мгновенно превратился в общенациональный скандал. Концерт, на который билеты были раскуплены задолго до даты, был позорно прерван всего через полчаса после начала. Зрители, пришедшие послушать любимые хиты, были шокированы: Марина едва держалась на ногах, ее голос внезапно пропадал, она катастрофически не попадала в ноты.

Даже попытки спасти ситуацию с помощью фонограммы выглядели жалко. Певица пыталась продолжать, но в какой-то момент просто ушла со сцены, оставив фанатов в полном недоумении. Тогда официальные представители звезды ссылались на "резкое ухудшение самочувствия", но теперь МакSим нашла в себе силы признать: истинной причиной был алкоголь, помноженный на чудовищную усталость.