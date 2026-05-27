Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое

Итоги десятилетнего развития перинатальной медицины в Московской области и лучшие практики в области родовспоможения обсудили на III областном конгрессе, который открылся во вторник.



Согласно сообщению пресс-службы подмосковного правительства, губернатор региона Андрей Воробьёв лично наградил отличившихся врачей-акушеров.

Младенческая смертность в регионе за десять лет сократилась более чем вдвое, материнская — в 1,7 раза ниже среднероссийского показателя. Из более чем четырех тысяч недоношенных детей, ежегодно появляющихся на свет в Подмосковье, врачи спасают свыше 98%.

«Вопросы демографии, деторождения всегда в центре нашего внимания. Врач постоянно должен учиться, развиваться, изучать международные практики, чтобы спасать жизни. Надеюсь, что участники конгресса смогут найти ответы на важные вопросы, касающиеся детского здоровья», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии конгресса.

За результатами стоит трехуровневая система родовспоможения, действующая в Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», — одна из наиболее развитых в стране. Она включает 17 роддомов и шесть перинатальных центров высшего уровня, где ведут тяжелую беременность, выхаживают недоношенных детей весом от 500 граммов и оперируют новорожденных с врожденными патологиями. Ежегодно в регионе появляются на свет около 70 тысяч детей.

Конгресс, объединивший почти 1,5 тысячи специалистов из десятков российских городов, а также Казахстана и Узбекистана, продлится два дня. В рамках форума проходит выставка медицинского оборудования и мастер-классы по акушерству и неонатологии.