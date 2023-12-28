Вместе или отдельно: как советуют спать влюбленным парам специалисты

Главная функция ночного сна заключается в полноценном отдыхе и расслаблении организма. Врачи рассказали, как лучше проводить ночь влюбленным парам.

Исследователи длительное время проводили наблюдение и оценивали состояние тех, кто спит. главным был вопрос: как же лучше отдыхать? Оказалось, что возможность полноценно расслабиться и перезагрузиться ночью доступна спящим отдельно. Выводы специалистов публикует Ридлайф.ру.

Влюбленные люди неосознанно пытаются прижаться к объекту своих симпатий поближе. При этом нарушается целостность сна. Тело начинает реагировать на тактильные ощущения, а мозг переключается на рабочий режим. Если так делать постоянно, то можно спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Поэтому лучше спать отдельно.

Для здорового и полноценного сна рекомендуется выполнять следующие условия: