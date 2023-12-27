Правила продажи лекарственных препаратов решено поменять

Рассказываем, чем новый механизм реализации будет отличаться от ранее применяемого на территории российских регионов.

Профильные государственные методы начали разработку проекта по изменению правил торговли лекарственными средствами, сообщает телеканал "360". После реализации нововведений аптеки не смогут продать просроченные или нелегальные препараты. Нормативный акт запланировали утвердить до середины февраля следующего года.

Законопроект предполагает повсеместное внедрение системы маркировки. Это, как пишет RT, позволит исключить продажу украденных медицинских препаратов или же лекарств с истекшим сроком годности. Сейчас подобные факты часто встречаются в российских регионах.

Эксперты пока не сообщают, повлияет ли новый формат продажи на цену лекарств. По итогам уходящего года, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", стоимость медицинских препаратов значительно подросла. В ряде случаев покупатели сами создают искусственный ажиотаж, закупая лекарства впрок. Вслед за спросом растет и цена, согласно основным законам современного рынка.