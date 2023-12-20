Два популярных народных лекарства хотят запретить

Последние проведенные исследования показали, что медикаменты не оказывают должной помощи. Более того, современная медицина имеет аналоги, которые в разы эффективнее.

Из свободной продажи могут пропасть популярные сейчас валокордин и корвалол. Препараты часто используют при болях в сердце, хотя они для этого не предназначены, уточняет телеканал "360". В основе данных лекарств лежат не только седативные, но и снотворные вещества. В острый период, когда у человека болит сердце, указанные препараты могут сыграть злую шутку. Человек перестанет чувствовать симптомы, в том числе боль. В таком случае будет упущено время, за которое можно помочь.

К большому сожалению, часто корвалол и валокордин используют люди с алкогольной зависимостью. Препараты в жидком виде содержат в составе 30% чистого спирта, сообщает "Царьград". Это еще одна причина запретить свободную реализацию лекарственных препаратов через сеть аптек.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что ни валокордин, ни корвалол не включены в список кардиологических препаратов. Сейчас вопрос их запрета находится на рассмотрении законотворцев. Окончательное решение пока не принято.