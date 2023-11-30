Назван неожиданный способ предотвратить развитие диабета

Большинство недугов легче предотвратить, чем позже заниматься его лечением. Сахарный диабет также лучше предотвратить, чем всю оставшуюся жизнь ограничивать себя.

Сахарный диабет второго типа часто развивается у людей, умеющих предрасположенность к нему. При этом существуют профилактические мероприятия, которые снижают риск развития недуга. Среди них: ограничение употребления жиров, быстрых углеводов и поддержание нормального веса.

Ученым удалось установить, что активный образ жизни и умеренная физическая нагрузка способны уменьшить риск развития диабета второго типа. Об этом пишет портал Ридлайф.ру. Наиболее эффективным упражнением оказалась быстрая ходьба. При этом скорость передвижения должна быть не менее 6 километров в час. Подобные тренировки, как показывают исследования, снижают потенциальный риск заболеть сразу на 39%.

Обратите внимание на симптомы сахарного диабета второго типа: судороги в ногах и руках, быстрая утомляемость, ухудшающееся зрение. При наличии подобных симптомов необходимо в кратчайшие сроки обратиться к врачу и сдать соответствующий комплекс анализов.