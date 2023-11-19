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Назван самый эффективный способ избавления от лишнего жира

Назван самый эффективный способ избавления от лишнего жира
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Впереди череда корпоративов. Кто же не хочет выглядеть идеально? Фитнес-тренер рассказал, как быстро сжечь лишний жир и выглядеть потрясающе.

Отсутствие лишнего жира и подтянутое тело – мечта многих мужчин и женщин. Кроме того, что это эстетично, такое состояние является одним из показателей здоровья. Как же быстро забыть о лишних килограммах и не навредить? Тренер Джесси Федер рассказал, что всем желающим выглядеть отлично необходимо заняться плаванием. Его слова цитирует интернет– издание Neva.Todey.

Физическая активность в бассейне помогает решить сразу несколько задач:

– Формируется стабильная нагрузка, необходимая для сжигания жира.

– Одновременно задействуется несколько групп мышц, что повышает эффективность тренировок.

– Снижается нагрузка на суставы.

– Происходит полезная тренировка сердечно-сосудистой системы.

– Выделяются гормоны радости.

Специалист также объяснил, что аналог плаванию найти в спортивном зале трудно. При этом важно, хотя бы в первое время, заниматься в бассейне с тренером. Он поможет подобрать нагрузку, а также длительность тренировки для достижения поставленных целей. Помните, что людям с хроническими заболеваниями рекомендуют посетить лечащего врача перед началом занятий в бассейне для исключения наличия противопоказаний.

19 ноября 2023, 23:54
Девушка. Фото: © Andrey Arkusha / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Вечерняя Москва• Требует проверки

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