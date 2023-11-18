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Топ-5 причин отложения лишнего жира в печени

Топ-5 причин отложения лишнего жира в печени
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Гастроэнтеролог Вероника Александровна Корнилова рассказала, почему подобная проблема может возникать, и какие действия следует предпринять после ее обнаружения.

Печень является важнейшим органом желудочно-кишечного тракта. Она выполняет множество функций – синтезирует белок, биологически активные вещества, в том числе и витамины, инактивирует вредные токсины, участвует в обмене веществ. Разумеется, ее состояние очень сильно влияет на наше здоровье. Порой, случается так, что мы узнаем от врача, что печень страдает от излишнего накопления жира. Это может называться по-разному – стеатоз, гепатоз, жировая болезнь печени и т.д.

Можно ли игнорировать проблему?

Разумеется, нет! Избыточное накопление жира вызывает воспаление и повреждение печеночных клеток, гепатоцитов. Если не вмешиваться в процесс, то худший вариант развития событий – появление цирроза печени. Поэтому очень важно не допускать прогрессирования заболевания.

Каковы же самые частые причины накопления жира печенью?

Лишний вес

Самая частая причина «ожирения» печени – лишний вес. Причем индекс массы тела имеет второстепенное значение. Самое главное – объем талии. У женщины она должна быть менее 80 см, а у мужчины – до 94 см. Если реальные цифры у пациента превышают норму, то вероятность развития этой проблемы намного выше, чем в общей популяции.

Голодания

Как это ни странно, но резкое снижение массы тела всегда способствует избыточному накоплению жира печенью. Худеть резко ни в коем случае нельзя! Оптимальна и безопасна будет потеря до 3-4 кг в месяц, не более. Дело в том, что при резком снижении веса организм в буквальном смысле испытывает очень большой стресс и страх, что «еды не хватает» и начинает делать энергетические запасы, чтобы в буквальном смысле выжить. Но накопленный жир вызывает воспаление, повреждение и даже гибель печеночных клеток. Именно поэтому резко снижать массу тела очень опасно.

Алкоголь

Употребление алкоголя, особенно чаще чем «по праздникам» запускает в печени механизм, похожий на тот, что работает при метаболическом синдроме. В результате печеночные клетки, гепатоциты, запасают в себя жировую ткань, которая вызывает их воспаление и повреждение. Чем дольше у пациента проблемы с алкоголем, и чем больше его количество, тем больших проблем стоит ожидать в перспективе.

Злоупотребление жирной пищей

Наши вкусовые пристрастия всегда индивидуальны. Те люди, которые едят слишком много жирной пищи животного происхождения, рискуют получить проблемы с печенью. Наиболее полезны и безопасны растительные жиры – такие масла, как подсолнечное, оливковое, льняное, орехи, семена подсолнечника, авокадо и др. Животные жиры напротив нужно ограничить. Особенно такие варианты, как баранина, свинина, гусь, утка, жирная говядина, кожица с птицы, маргарин, и майонез.

Сахарный диабет

Нарушение обмена инсулина всегда в большей или меньшей степени сказывается на состоянии печени. Виной всему – нарушение углеводного метаболизма. При сахарном диабете крайне важно контролировать сахара самостоятельно на ежедневной основе. Разумеется, не обойтись и без строгой диеты, соблюдение которой снизит вероятность появления «скачков» сахара в крови.

Диагностика

Если вы понимаете, что находитесь в группе риска по вышеописанным факторам, то пора принимать меры. Начинать всегда стоит с УЗИ брюшной полости. При обследовании печень может быть увеличена, изменена ее эхогенность, виден эффект затухания эхо-сигнала, ослабление сосудистого рисунка и т.д.

Важный момент – УЗИ диагностики недостаточно для того, чтоб оценить состояние печени. По крови оцениваем общий анализ крови и биохимию (АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, общий белок, холестерин, сахар, ЩФ, ГГТП).

Из инструментальных методов исследования помимо УЗИ брюшной полости стоит сделать эластометрию или фиброскан. Они подскажут нам есть ли в печени фиброз и насколько он выражен. Это очень важно, потому что фиброз печени развивается незаметно и плавно прогрессирует вплоть до развития цирроза печени.

Лечение

Разумеется, любая проблема требует нашего вмешательства. Крайне важно выявить и исключить проблему, которая привела к такому состоянию. Далее подключаем диету. Тугоплавкие жиры (баранина, свинина, гусь, утка, жирная говядина, кожица с птицы, маргарин, майонез, сливочное масло) стоит максимально исключить из рациона. Полезные жиры стоит оставить, но использовать равномерно в течение дня.

Простые углеводы (сахар, выпечка, сдоба, сладости, макароны, картофель, белый рис и прочее) стоит ограничить. А вот клетчатка, особенно свежая, будет очень полезна. В сутки её стоит съедать не менее 4-5 порций.

Избыток массы тела «сгонять» нужно плавно, не более, чем на 4 кг в месяц, так мы минимизируем многие опасности. Поддержание физической активности тоже имеет значение. Для этого далеко не всегда нужен тренажерный зал – даже простые пешие прогулки, но быстрым шагом, пойдут нам на пользу.

Медикаментозная поддержка тоже приветствуется, так эффект от наших стараний будет больше.

Чаще всего для стабилизации состояние печени при накоплении жира используются препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты. Они убирают избыток жира из гепатоцита, кроме того, обладают антифибротическим эффектом. Длительность лечения обычно не менее нескольких месяцев.

Витамин Е почти всегда включается в схему лечения в дозах 200 мг в сутки, длительность курса составляет обычно 2-4 недели. Через время можно повторить. Омега-3 тоже полезна при таких состояниях, особенно, если имеется её дефицит в рационе.

Фосфолипидные препараты (эссенциале и т.д.) восстанавливают целостность повреждённых клеточных мембран, стабилизируя функцию клетки. Доза и длительность использования зависит от индивидуальных особенностей пациента.

Накопление жира печенью встречается достаточно часто. Своевременная диагностика, лечение и коррекция образа жизни позволит значительно улучшить прогнозы для пациента и избежать таких опасных осложнений, как фиброз и цирроз печени.

18 ноября 2023, 13:07
Фото: pixabay.com/ckstockphoto
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