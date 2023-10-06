Ожирение стало массовой проблемой: и вот почему

В здоровом теле – здоровый дух! Звучит красиво, но на деле этому девизу следуют далеко не все. В чем причина массового ожирения и что с этим делать? Узнали журналисты.

За последние несколько лет количество россиян с избыточной массой тела значительно возросло, о чем сообщает сайт VSE42.RU. Проблема налицо, но чтобы найти решение, важно найти ее корень.

В беседе с "Радио 1" специалист по похудению и эксперт в сфере нутрициологии Жанна Коробейникова объявила причины, по которым многие граждане сталкиваются с критическим набором веса. По ее мнению, всему виной недостаток физической активности, сидячий образ жизни и постоянные перекусы.

Так что все просто: нужно больше двигаться, чаще вставать со стула и следить за питанием. Ну а портал "Вести Подмосковья" с отсылкой на слова диетолога Анжелики Дюваль передает: первый шаг к похудению — вывод из организма лишней воды. Дело в том, что из-за жидкости перегружается опорно-двигательный аппарат и возникают трудности с сердечно-сосудистой системой.