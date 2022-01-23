Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек

Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России впервые за все время пандемии превысил 60 тысяч человек. Об этом свидетельствуют обновленные данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
По информации специалистов, за минувшие сутки в стране выявили 63 205 новых случаев заражения, 23 045 выздоровлений и 679 смертей от ковида. Таким образом, общее число заболевших с момента появления вируса в России составило 11 108 191 человек, справиться с недугом удалось 10 023 622 людям, а количество летальных исходов достигло 326 112.
Коронавирус в России сегодня чаще всего фиксируется в Москве. Столица по-прежнему занимает первое место среди субъектов и регионов страны по тяжести эпидемиологической обстановки с 17 528 новыми случаями заражения, 2815 выздоровлениями и 73 смертельными случаями. Второе место удерживает Санкт-Петербург, где заболели 9535 человек, поправились 1196 человек и 65 пациентов скончались. Тройку антилидеров замыкает Московская область: там за сутки выявили 7056 новых случаев COVID-19, при этом вылечить удалось лишь 827 человек, а 42 инфицированных умерли.
Ранее директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса имеет повышенные шансы мутировать в более смертоносную версию коронавируса, которая будет устойчива к вакцинам.