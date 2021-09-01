За сутки в России выявили 18 368 больных ковидом

За последние 24 часа в России было выявлено 18 368 больных ковидом. ВЫздороветь за тот же срок успели немногим меньше пациентов – 18 325. Летальных случаев в стране было зафиксировано 790, пишет RT.
На первом месте в печальном антирейтинге регионов России, в которых болезнь выявляют больше всего, оказался Санкт-Петербург. В Северной столице насчитали 1312 новых случаев коронавируса, сообщает "Общественная служба новостей".
На вторую строчку опустилась прежде лидировавшая Москва. Столичные власти сообщили о 1229 заболевших. На третье место вернулась Московская область, где выявили 543 пациента с ковидом.
В общей сложности за все время наблюдений в России было зарегистрировано 6 937 333 случаев коронавиркса. При этом число выздоровевших пациентов оценивается в 6 199 379 человек. Сообщается о 184 014 летальных случаях, передаёт телеканал "360".
Снизить темпы распространения коронавируса, а также опасность развития тяжелых форм ковида поможет вакцинация. Эксперты подчеркивают, что только с помощью прививок человечество сможет наконец вернуться к нормальной жизни.
В СМИ появляются данные о новых формах коронавируса. Некоторые штаммы оказываются более заразными, другие – опасными. Мутация болезни является еще одной проблемой, которую людям предстоит решить.
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