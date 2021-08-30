МИД предупредил россиян о трудностях при выезде за границу

Россияне могут столкнуться с трудностями при попытке выезда за рубеж. Об этом сообщил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев пояснил, что многие государства проводят дискриминацию граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса COVID-19 российскими препаратами. В частности, такую политику осуществляют Франция и Италия, которые принимают только "зелёные сертификаты" о вакцинации, которые выдаются привитым от ковида только признанными в Евросоюзе препаратами, сообщает телеканал "360".
Представитель МИД также отметил, что признание российских вакцин в Европе замедляется вопреки её широкому признанию в мире. Он предположил, что это делается намеренно из политических соображений, передаёт RT.
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