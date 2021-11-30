Академик РАН сравнил "антиваксеров" с террористами

Бывший главный санврач и вице-президент РАН Геннадий Онищенко ответил на вопрос, почему люди не верят в серьезность коронавируса. Он считает, что в обществе развелось много самозванцев, которое навязывают свое мнимое экспертное мнение обществу.
"И вот эту информационную "террористическую атаку" нам ни в коем случае нельзя проигрывать", – заявил Онищенко, сравнив таким образом "антиваксеров" с террористами.
При этом Онищенко пришел к выводу, что заставлять делать прививки неприемлемо. По его словам, значительная часть общества в России уже сделали прививку от коронавируса. Эти люди ответственно и осознанно относятся к себе и своему здоровью.
Онищенко сравнил ситуацию с вакцинацией в России и за рубежом, где опыт демократии выше. Здесь наша стране недалеко ушла, уверен академик. Онищенко подчеркнул, что некоторые "антиваксеры" сами регулярно делают прививки, но не говорят об этом.
Что касается QR кодов, здесь Онищенко не стал делать акцент на вводимых правилах и нормах. Академик акцентировал внимание именно на прививках. По его словам, сначала нужно добиться адекватного уровня привитого населения, а уже потом рассуждать о нужности или ненужности этих самых кодов.