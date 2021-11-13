Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят

Депутат Вячеслав Вагнер выдвинул инициативу для стимулирования процесса вакцинации населения. Он предложил разыгрывать денежный приз в размере от 50 до 500 рублей и котят. Конкурс стартовал 12 ноября.
Информация о конкурсе появилась на личной странице Вагнера в "Инстаграме". Для участия граждане должны сообщить о прививке лично депутату, прикрепив документ о получении вакцины. Каждый пятитысячный вакцинировавшийся житель Свердловской области получит котенка. Также депутат расписал принцип распределения денежных призов. "Каждому десятому скидываю на телефон 50 рублей, каждому сотому — 100 рублей, каждому 500 — 200 рублей, каждому 1000 — 500 рублей", – объяснил депутат.
Вагнер добавил, что сам он недавно привился "Спутником". Призыв к вакцинации он сопроводил юмористической зарисовкой на эту тему.
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