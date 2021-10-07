Россия и Узбекистан начали совместное производство вакцины "Спутник V"

На сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиеева появилась информация о том, что страна запустила совместное с Россией производство вакцин "Спутник V". "Омечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям", – также говорится в сообщаении пресс-службы.
Как пишет RT, объемы торговли и масштабы сотрудничества между Россией и Узбекистаном также возрастут.
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