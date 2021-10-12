За сутки в России выявили 28 190 новых случаев ковида

Согласно данным Оперативного штаба, за минувшие сутки ковид выявили у 28 190 человек. Причем почти у восьми процентов заболевших не наблюдалось симптомов.
Лидером по числу инфицированных, как и обычно, стала Москва. Здесь заразились 4699 человек. Втрое место занимает Санкт-Петербург с 2158 заболевшими. Московская область расположилась на третьей строчке (1804). Также значительное число новых случаев выявлено в Самарской область (726) и Нижегородской областях (655).
Как сообщает Общественная служба новостей, за минувшие сутки ковид унес жизни 973 россиян. Всего с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 218 345 летальных исходов.
Напомним, ранее в правительстве оценили идею штрафов за уклонение от вакцинации. В Российской академии наук считают, что ковид слишком дорого обходится российской экономике.
Однако, по словам Дмитрия Пескова, денежные взыскания с отказавшихся от прививки граждан невозможны. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал предложение ввести штрафы для "антиваксеров", которое озвучил профессор Александр Лукашев. Песков заявил, что штрафы противоречат социальной направленности государства.
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