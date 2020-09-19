Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 сентября 2020 года

За последние сутки в Росси выявили 5 905 случаев коронавируса. Всего в нашей стране – 1,091 миллиона инфицированных, вылечились свыше 901 тысячи пациентов.
Велика вероятность того, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, заявили в Роспотребнадзоре. Такой вывод специалисты ведомства сделали на основании увеличения потенциала распространения инфекции и снижения числа летальных исходов.
В российских аптеках появятся в продаже препараты для лечения коронавируса – "Р-фарм" и "Промомед". Перед применением необходима консультация со специалистом.
Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал людм старшего возраста ограничить социальные контакты. Кроме того, градоначальник рекомендовал предприятиям по возможности продлить режим удаленной работы.
Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 30,2 миллиона человек. Скончались более 946 тысяч пациентов. В США зафиксировано 6,67 миллиона случаев.
Коронавирус в Москве
Заболели – 274 808
Умерли – 5 033
Выздоровели – 235 136
Коронавирус в России
Заболели – 1 091 186
Умерли – 19 195
Выздоровели – 901 207
Коронавирус в мире
Заболели – 30 200 990
Умерли – 946 380
Выздоровели – 19 420 833
Статистика коронавируса в России и мире на 19 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|274 808
|5 033
|235 136
|Россия
|1 091 186
|19 195
|901 207
|США
|6 670 534
|182 670
|2 850 059
|Весь мир
|30 200 990
|946 380
|19 420 833
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Крым Украинский
Муж не хочет детей
У Тарзана беременна любовница
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Россия тихо идёт к коммунизму.
Феминизм - ЗЛО
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Зачем нужен Северный поток 1 и 2, Турецкий поток, Голубой поток
Меня назвали женщиной
А России то нужны мигранты