"Довольно страшно": заразившаяся коронавирусом Скабеева вышла на связь

Ольга Скабеева выздоровела от COVID-19. Журналистка рассказала о симптомах.

В конце августа зрители перестали наблюдать Ольгу Скабееву в эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1". Ее супруг Евгений Попов вел передачу в одиночку. Выяснилось, что журналистка ушла в отпуск.

Но отдохнуть как следует у Скабеевой не получилось. У нее обнаружили коронавирус. Несколько недель телеведущая провела в больнице.

17 сентября Ольга опубликовала пост в своем инстаграм-аккаунте и сообщила, что ее выписывают из медучреждения, так как удалось побороть COVID-19. У журналистки наблюдался насморк, болело горло, температура тела повышалась до 38,5 градусов. "Одышки не было. Зато было довольно страшно", – добавила Скабеева.

От своего лечащего врача телеведущая узнала, что в России научились лечить COVID-19, а в реанимацию попадают все меньше людей.

Напомним, вспышка новой коронавирусной инфекции произошла 31 декабря 2019 года. Спустя три месяца Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

За восемь месяцев коронавирус обнаружили у 30 миллионов жителей планеты, Умерли от COVID-19 более 950 тысяч человек. В России коронавирусом заразились 1,08 миллиона жителей, скончались – 19 тысяч.