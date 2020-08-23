Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 августа 2020 года

Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 951 тысячу. За последние сутки выявлен 4 921 случай. С начала эпидемии вылечились 767,4 тысячи человек, 16 130 пациентов умерли.
Вторая российская вакцина от коронавируса, разрабатываемая в центре "Вектор", может пройти клинические испытания к сентябрю, а государственную регистрацию – в октябре. В испытаниях участвуют 100 добровольцев, у всех хорошее самочувствие.
Российскую вакцину от коронавируса могут направить на экспорт весной 2021 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Перед этим будут удовлетворены внутренние потребности в препарате.
Коронавирусом в мире на 23 августа заразились свыше 23 миллионов человек, более 799 тысяч скончались. В Соединенных Штатах зарегистрировано 5,62 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 256 513
Умерли – 4 720
Выздоровели – 203 821
Коронавирус в России
Заболели – 951 897
Умерли – 16 310
Выздоровели – 767 477
Коронавирус в мире
Заболели – 23 010 990
Умерли – 799 380
Выздоровели – 12 550 833
Статистика коронавируса в России и мире на 23 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|256 513
|4 720
|203 821
|Россия
|951 897
|16 310
|767 477
|США
|5 620 534
|170 670
|2 066 059
|Весь мир
|23 010 990
|799 380
|12 550 833
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