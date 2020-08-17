Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 августа 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 4 969 человек. На 17 августа в нашей стране выявлено более 922 тысяч случаев, 732 тысячи пациентов вылечились, 15 685 умерли.
В России произвели первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в центре эпидемиологии имени Гамалеи. Руководитель исследовательского института Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация начнется примерно через месяц.
Правительство включило первую российскую вакцину от коронавируса в список лекарств, распределением которых контролируется государством. Это позволит избежать дефицита препарата и проконтролировать его поставки, сказано в сообщении кабмина.
Коронавирусом в мире заразились более 21,5 миллиона человек. Зафиксировано 770 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах – 5,36 миллиона инфицированных.
Коронавирус мог появиться в Китае в 2012 году в нескольких тысячах километров от Уханя, в провинции Юньнань, считают британские ученые. Исследователи ссылаются на записи врача, который лечил местных горняков. Рабочим понадобилась вентиляция легких.
Коронавирус в Москве
Заболели – 252 374
Умерли – 4 656
Выздоровели – 197 143
Коронавирус в России
Заболели – 922 853
Умерли – 15 685
Выздоровели – 732 968
Коронавирус в мире
Заболели – 21, 500 990
Умерли – 770 380
Выздоровели – 11 380 833
Статистика коронавируса в России и мире на 17 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|252 374
|4 656
|197 143
|Россия
|922 853
|15 685
|732 968
|США
|5 360 534
|133 670
|1 956 059
|Весь мир
|21 500 990
|770 380
|11 380 833
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