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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 августа 2020 года

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется через месяц. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 4 969 человек. На 17 августа в нашей стране выявлено более 922 тысяч случаев, 732 тысячи пациентов вылечились, 15 685 умерли.

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В России произвели первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в центре эпидемиологии имени Гамалеи. Руководитель исследовательского института Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация начнется примерно через месяц.

Правительство включило первую российскую вакцину от коронавируса в список лекарств, распределением которых контролируется государством. Это позволит избежать дефицита препарата и проконтролировать его поставки, сказано в сообщении кабмина.

Коронавирусом в мире заразились более 21,5 миллиона человек. Зафиксировано 770 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах – 5,36 миллиона инфицированных.

Коронавирус мог появиться в Китае в 2012 году в нескольких тысячах километров от Уханя, в провинции Юньнань, считают британские ученые. Исследователи ссылаются на записи врача, который лечил местных горняков. Рабочим понадобилась вентиляция легких.

Коронавирус в Москве

Заболели – 252 374

Умерли – 4 656

Выздоровели – 197 143

Коронавирус в России

Заболели – 922 853

Умерли – 15 685

Выздоровели – 732 968

Коронавирус в мире

Заболели – 21, 500 990

Умерли – 770 380

Выздоровели – 11 380 833

Статистика коронавируса в России и мире на 17 августа 2020 года


МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва252 374
4 656197 143
Россия922 85315 685732 968
США5 360 534133 6701 956 059
Весь мир21 500 990
770 380
11 380 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 17 августа 2020, 06:00

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