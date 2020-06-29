Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 июня 2020 года

"Ничего ужасного" после отмены карантина в Москве не произошло, констатировал градоначальник. По его словам, город прошел через опасные ситуации, когда мог произойти рост заболеваемости.
Туристическая отрасль России после эпидемии коронавируса восстановится не ранее весны следующего года. Такое мнение высказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов. Свыше 498 тысяч скончались. В США зафиксировано более 2,5 миллиона случаев инфицирования, в Бразилии – около 1,3 миллиона.
Американские ученые пришли к выводу, что COVID-19 оказывает влияние не только на легкие. Болезнь наносит удар по всему организму, считают исследователи.
Коронавирус в Москве
Заболели – 220 071
Умерли – 3 738
Выздоровели – 147 095
Коронавирус в России
Заболели – 634 437
Умерли – 9 073
Выздоровели – 399 087
Коронавирус в мире
Заболели – 10 010 990
Умерли – 498 880
Выздоровели – 5 060 060
Статистика коронавируса в России и мире на 29 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|219 837
|3 657
|141 268
|Россия
|626 646
|8 969
|393 352
|США
|2 510 785
|120 889
|820 059
|Весь мир
|10 010 990
|498 880
|5 060 833
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