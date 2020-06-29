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Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 июня 2020 года

Статистика коронавируса в России и мире 29 июня. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС/www.globallookpress.com
После снятия ограничений ситуация с коронавирусом в Москве не ухудшилась, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
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"Ничего ужасного" после отмены карантина в Москве не произошло, констатировал градоначальник. По его словам, город прошел через опасные ситуации, когда мог произойти рост заболеваемости.

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Туристическая отрасль России после эпидемии коронавируса восстановится не ранее весны следующего года. Такое мнение высказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов. Свыше 498 тысяч скончались. В США зафиксировано более 2,5 миллиона случаев инфицирования, в Бразилии – около 1,3 миллиона.

Американские ученые пришли к выводу, что COVID-19 оказывает влияние не только на легкие. Болезнь наносит удар по всему организму, считают исследователи.

Коронавирус в Москве

Заболели – 220 071

Умерли – 3 738

Выздоровели – 147 095

Коронавирус в России

Заболели – 634 437

Умерли – 9 073

Выздоровели – 399 087

Коронавирус в мире

Заболели – 10 010 990

Умерли – 498 880

Выздоровели – 5 060 060

Статистика коронавируса в России и мире на 29 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва219 8373 657141 268
Россия626 6468 969393 352
США2 510 785120 889820 059
Весь мир10 010 990
498 880
5 060 833

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29 июня 2020, 00:26

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