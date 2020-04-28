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"Я сдаюсь": заболевшая коронавирусом рассказала о страшных мучениях

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Жительница американского штата Нью-Джерси Диана Агалар поведала жуткую историю о заражении коронавирусом. Женщина перенесла заболевание в тяжелой форме и была на грани жизни и смерти.

Продолжение: Названа самая уязвимая перед коронавирусом группа крови
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Диагноз COVID-19 55-летней испанке поставили в середине марта. Ее незамедлительно доставили в больницу в Сомервилле. Врачи выяснили, что Агалар заразилась коронавирусом несколько недель назад.

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Состояние пациентки стремительно ухудшалось: тело ужасно болело, чувствовалась нехватка воздуха. "Я сдаюсь, сдаюсь", – описала женщина свои мысли в тот момент.

Врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких – это единственное, что могло спасти Агалар жизнь. Медики ввели пациентку в состояние искусственной комы и провели инкубацию трахеи – введение специальной трубки для обеспечения проходимости дыхательных путей.

В реанимации американка провела десять дней. Очнувшись, она поняла, что руки привязаны к кровати. Это делается для того, чтобы пациент случайно не выдернул трубку из трахеи и не повредил себе внутренние органы, сообщает "Царьград".

Агалар была счастлива прийти в себя. Но врачи огорошили женщину новой безрадостной новостью: коронавирусом заразился ее муж, и ему также предстояло пройти через искусственную вентиляцию легких. К счастью, оба выздоровели.

Напомним, что коронавирусом в мире заболели свыше трех миллионов человек. В США число зараженных приближается к миллиону. В Европе эпидемия пошла на спад, страны начали ослаблять карантин.

Россия отменить ограничительные меры пока не может. За последние сутки коронавирус выявлен у 6411 человек, в том числе в Москве – 3075. В Московской области зафиксировано 523 случая, в Санкт-Петербурге – 198.

Автор: 28 апреля 2020, 13:57

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