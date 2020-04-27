Эксперт назвал главное преимущество России в борьбе с коронавирусом

К эпидемии коронавируса Россия подготовилась лучше, чем многие другие страны. В нашей стране смогли использовать опыт Китая и верно проанализировали меры, предпринятые в Поднебесной. Такого мнения придерживается эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер.



Россия 27 апреля обошла Китай по количеству зараженных коронавирусом. Тем не менее, нашей стране удалось вовремя сконцентрироваться для противостояния эпидемии COVID-19, считает эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения, клинический фармаколог Александр Эдигер.



"Верно оцененные противоэпидемические и лечебные меры, которые принимали китайские органы здравоохранения, позволили нам теперь оказаться в несколько лучшем положении", – сказал специалист в комментарии для "Дни.ру".

Еще одним преимуществом России он назвал эффективную противоэпидемическую службу. "И самое главное, что власти страны оказались максимально готовы к тому, чтобы реализовать пословицу "Хочешь мира – готовься к войне". И продолжают ее реализовывать. Именно поэтому смертей от коронавируса в России в разы меньше, чем в Китае", – добавил эксперт.

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 6198 человек, общее число заболевших составило 87 147. Количество зараженных в Китае почти на пять тысяч меньше, однако ряд экспертов утверждают, что власти КНР могли скрыть реальные масштабы эпидемии.

Тем временем в Кремле ожидают выхода на плато эпидемии коронавируса к середине мая. "В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче", – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.