Кто бы мог подумать: найдена неожиданная причина возникновения рака

Для генетического анализа ученые взяли более 400 тысяч
образцов крови у мужчин и женщин. Ранее предполагалось, что повышенный уровень
полового гормона тестостерона является не следствием, а причиной возникновения
злокачественных опухолей.
У мужчин повышенный уровень тестостерона может привести к появлению рака предстательной железы. Что касается женщин, то у них на 37 процентов повышается риск развития диабета второго типа. У мужчин эта вероятность равна 14 процентов, сообщает о результатах исследования портал MedicalXpress.
Британские ученые призвали использовать широко употребляемые методы для использования тестостерона. Но уверенности в том, что они будут эффективными для профилактики онкологии, у исследователей нет.
Кроме того, британцы признали, что пока им не удалось установить связь между уровнем тестостерона и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование на этот счет ученые планируют провести в скором времени.
Разработкой методик по борьбе с раком активно занимаются и российские ученые. Как сообщали "Дни.ру", наши исследователи нашли способ повысить эффективность доставки действующего вещества к злокачественным образованиям.
Для этого предлагается использовать наночастицы на основе оксида железа. Простыми словами, это хорошо знакомая всем ржавчина. Ученые предлагают включить эти частицы в полимерные капсулы. Результаты исследований опубликованы в журнале Laser and Photonics Reviews.
Стоит отметить, что ежегодно от рака умирают по всему миру более восьми миллионов человек. Треть случаев можно было предотвратить, если бы пациент вовремя обратился к врачу.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Соседи громко ругаются
Не зовет замуж спустя 8 лет
Надоело жевать ковёр