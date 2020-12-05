Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium за нарушения мер профилактики коронавируса

Столичный клуб Adrenaline Stadium подвергся санкциям со стороны Роскомнадзора. Повод весомый – юридическое лицо нарушило правила соблюдения антиковидных мер в России.
Уточняется, что во время проведения концерта группы "Кипелов" 4 декабря отсутствовал контроль за соблюдением социальной дистанции. Кроме того, посетители игнорировали использование медицинских масок и перчаток. В закрытом помещении было зарегистрировано большое скопление людей, образовался риск распространения новой коронавирусной инфекции и усугубления эпидемиологической обстановки в столице.
Теперь клубу грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В настоящий момент по факту случившего было возбуждено дело об административном правонарушении.
Эксперты в очередной раз предупредили граждан и предпринимателей о важности соблюдения антикоронавирусных мер. Пока статистика по стране остается довольно тревожной.
Грядет зимний период, люди будут вынуждены проводить большую часть времени в плохо проветриваемых помещениях. Организовывать при таких обстоятельствах массовые мероприятия – подвергать риску жителей страны.
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