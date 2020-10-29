Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 октября 2020 года

Из-за коронавируса в России введен не только всеобщий масочный режим, но и появились некоторые ограничения, связанные с посещением заведений. Так, рестораны и бары не имеют права работать после 23:00 и до 6:00.
Самая сложная обстановка в Москве, где использование средств защиты в общественных местах обязательно с весны этого года. С недавнего времени пожилым жителям столицы было рекомендовано оставаться дома во избежание заболевания COVID-19.
Коронавирус в Москве
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- Умерли – 6 578
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