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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 октября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 октября 2020 года

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Власти приступают к ужесточению мерам безопасности из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Теперь использование средств индивидуальной защиты – не рекомендация, а правило, которое необходимо соблюдать.
прочитано 144 раза

Из-за коронавируса в России введен не только всеобщий масочный режим, но и появились некоторые ограничения, связанные с посещением заведений. Так, рестораны и бары не имеют права работать после 23:00 и до 6:00.

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Самая сложная обстановка в Москве, где использование средств защиты в общественных местах обязательно с весны этого года. С недавнего времени пожилым жителям столицы было рекомендовано оставаться дома во избежание заболевания COVID-19.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 409 022
  • Умерли – 6 578
  • Выздоровели – 300 051

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 563 976
  • Умерли – 26 935
  • Выздоровели – 16 202

Коронавирус в мире

  • Заболели – 43 951 086
  • Умерли – 1 166 748
  • Выздоровели – 29 789 567

Коронавирус сегодня | в Москве | в России | в мире | симптомы | статистика | приколы | заболевшие звезды | заболевшие политики

Автор: 29 октября 2020, 00:06
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