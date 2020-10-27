Глава правительства Иркутской области заболел коронавирусом

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заболел коронавирусом, передает RT. После того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат, чиновник отправился на работу из дома.
Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заболел коронавирусом, передает RT. После того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат, чиновник отправился на работу из дома.
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