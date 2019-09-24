Как не простудиться осенью

В последнее время по территории России гуляет вирус, а иммунитет у людей падает. На Урале местным жителям предложили попробовать сварить витаминный компот, который поможет поддержать здоровье промозглой осенью.
В первую очередь, как сообщает издание ToDay News Ufa, нужно подготовить травы. Наиболее оздоровляющее воздействие на организм окажут мелисса, мята, цветы каштана и иван-чай. Для настоя нужно взять по пять столовых ложек ингредиентов на литр воды. Травы засыпаются в кипяток и настаиваются два часа.
Далее предлагается сварить непосредственно компот. В его состав должны войти клюква, черная смородина, калина, вишня, клубника. Позиции можно заменить любыми другими местными фруктами или ягодами. Из сырья в двух литрах воды варится компот.
В конце автор статьи рекомендует добавить к нему процеженный отвар трав. Получившийся напиток следует употреблять не менее полулитра в день. Входящие в состав витамины и микроэлементы помогут поддержать иммунитет. Кроме того, в напиток желательно добавить мед. Он также будет полезен для здоровья.
Отметим, что в первую очередь стоит проверить наличие аллергии на составляющие снадобья. Если таковая имеется, замените компоненты.
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