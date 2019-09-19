Появился способный убить 80 миллионов человек вирус

Специалисты предупредили: в случае вспышки гриппоподобной болезни всего за два дня умрут 80 миллионов человек по всему миру. В молниеносной скорости распространения инфекции люди виноваты сами, отметили эксперты. Связано это с легкостью передвижения по планете.
По данным телеканала "360", ежедневно миллионы людей на самолетах и поездах перемещаются в любую страну и на любой континент. Именно поэтому смертельные вирусы распространяются так быстро на протяжении последних 100 лет. К слову, инфекции необходимо до 50 часов, чтобы заболели до 80 миллионов человек по всему миру.
Ученые из GPMB выделили самые опасные инфекции. По их словам, это грипп во всех своих ипостасях, вирусы Эбола, денге и Зика.
С особым с вниманием стоит отнестись к супербактериям. Они устойчивы к антибиотикам и смертельны для людей со слабым иммунитетом.
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