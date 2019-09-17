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Здоровье

Не генетика: отчего на самом деле развивается диабет

Фото: www.globallookpress.com
Ученые выяснили, что на развитие диабета влияет не столько генетика, сколько неправильный образ жизни. Для этого датским исследователям потребовалось 15 лет наблюдений.
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Испытатели следили за образом жизни добровольцев со средним возрастом в 56 лет. Это потребовалось, чтобы сделать грамотные выводы о факторах риска для здоровья подопытных. По итогу 15-летнего исследования выяснилось, что основной причиной диабета является ожирение.

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Исследователям пришлось проанализировать более девяти с половиной тысяч анкет. Датские профессора полагают, что наиболее вероятной причиной развития диабета является не генетическая предрасположенность, а неправильный образ жизни.

Они отмечают, что ожирение вне зависимости от причин развития этого заболевания повышает риск возникновения диабета практически в шесть раз. Впрочем, как сообщает издание URA.ru, ничего нового ученым выяснить не удалось.


Ранее международное медицинское сообщество уже приходило к мнению, что  "сахарная болезнь" обостряется при ожирении. Сейчас датчане просто пополнили базу знаний по теме пусть очередным, но полезным материалом.

Отметим, что диабет – это хроническое заболевание, при котором организм не в состоянии самостоятельно вырабатывать или использовать накопленный инсулин. Больной диабетом вынужден постоянно использовать подкожные инсулиновые инъекции.

Автор: 17 сентября 2019, 13:44

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