Назван лучший напиток для здоровья

По данным специалистов, топинамбур или "земляная груша" обладает универсальными лечебными свойствами. Так, его используют в производстве лекарств, необходимых при ожирении, для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта.
Ученые считают, что топинамбур может стать подходящим дополнением к здоровому питанию. Ведь он содержит ряд полезных веществ: углеводы, пектиновые вещества, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин и другие. А его белок полон незаменимых аминокислот.
Напиток на основе топинамбура выглядит как мутная жидкость с мякотью. Авторы исследования поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить фруктовые пюре и соки. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15—20%, сообщает RT.
Специалисты уверены, что массовое производство чудо-напитка для здоровья можно организовать на основе уже имеющихся технологических линий по производству соков, нектаров и других напитков.
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