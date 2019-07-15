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Здоровье

Назван лучший напиток для здоровья

Фото: pixabay.com
Ученые из ФНЦ (Федерального научного центра) пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук сделали открытие. Они выяснили, что в качестве оптимального средства для людей, соблюдающих здоровый образ жизни, может стать безалкогольный напиток на основе топинамбура.
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По данным специалистов, топинамбур или "земляная груша" обладает универсальными лечебными свойствами. Так, его используют в производстве лекарств, необходимых при ожирении, для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта.

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Ученые считают, что топинамбур может стать подходящим дополнением к здоровому питанию. Ведь он содержит ряд полезных веществ: углеводы, пектиновые вещества, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин и другие. А его белок полон незаменимых аминокислот. 

Напиток на основе топинамбура выглядит как мутная жидкость с мякотью. Авторы исследования поясняют, что для создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо топинамбура могут входить фруктовые пюре и соки. При этом содержания пюре из топинамбура в составе должно быть 15—20%, сообщает RT.

Специалисты уверены, что массовое производство чудо-напитка для здоровья можно организовать на основе уже имеющихся технологических линий по производству соков, нектаров и других напитков.

Автор: 15 июля 2019, 15:11

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