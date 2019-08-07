Назван элементарный способ спастись от слабоумия

В исследовании приняли участие 10 228 человек, среди которых в период с 1985 по 2013 годы проводили шесть опросов. Респондентов испрашивали о частоте их социальных контактов с друзьями и родственниками. Также выяснялись их когнитивные способности для выявления симптомов слабоумия.
В результате оказалось, что высокая социальная активность в возрасте 50-60 лет снижает риск деменции и других заболеваний мозга в будущем. Вероятность развития слабоумия у тех, кто общался с друзьями ежедневно, уменьшалась на 12% по сравнению с теми, кто общался с товарищами раз в несколько месяцев, сообщает MedicalXress.
По словам специалистов, данное исследование позволило подтвердить важную роль социальных связей в профилактике слабоумия и старения мозга. Предыдущие работы не могли установить выявленную позже взаимосвязь между когнитивными функциями и общением с близкими людьми.
Ранее стало известно, кетодиета (низкоуглеводная диета – Прим. ред.), в которой много жиров и умеренное количество белков. повышает когнитивные способности живых существ и уменьшает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщили ученые из Кентуккийского университета. Они провели опыты на мышах, но считают, что полученные результаты можно отнести и к человеческому организму.
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