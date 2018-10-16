Ученые нашли способ затормозить старение мозга

Кетодиета повышает когнитивные способности живых существ и уменьшает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний, сообщают ученые из Кентуккийского университета в статье на сайте MedicalXpress. Они провели опыты на мышах, но считают, что полученные результаты можно отнести и к человеческому организму.

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