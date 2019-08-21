Беременным россиянкам посоветовали не ездить в Испанию

Роспотребнадзор посоветовал беременным женщинам не посещать Испанию в ближайшее время из-за вспышки листериоза. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление ведомства.
В случае возникновения симптомов заболевания стоит немедленно обратиться к врачу, поскольку листериоз очень опасен – может спровоцировать инфицирование плода или выкидыши, отмечают в ведомстве. Также специалисты советуют заранее изучить эпидемиологическую ситуацию в регионе перед поездкой.
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