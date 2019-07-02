Обнаружена связь между инфарктами и типами женской фигуры
Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна 18 лет наблюдали за изменениями состояния здоровья более 2,6 тысячи женщин с нормальным весом. Им удалось выяснить, что дамы с фигурой "яблоко" в два раза чаще страдают от инфарктов и инсультов, чем обладательницы фигуры типа "груша".
По словам специалистов, жир по-разному распределялся вокруг важных внутренних органов. В свою очередь те под воздействием жировых отложений выделяют в кровь вредные химические вещества. Удивительно, но это имеет тяжелые последствия. У некоторых женщин нарушается функционирование кровеносной системы.
Как утверждает газета Daily Mail, подобные "фруктовые" изыскания описывают два типа фигуры в зависимости от накопления жира. Для "яблока" характерно скопление жира вокруг талии, у грушевидной он откладывается в области бедер.
Отметим, что 5 июня Роспотребнадзор заявил об ожирении у половины российских женщин старше 55 лет. Среди мужчин этот диагноз ставят 25-30% уже к 40 годам.
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