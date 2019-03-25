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Раскрыт эффективный способ похудения

Фото: www.globallookpress.com
Диетолог Нурия Дианова рассказала, как можно эффективно избавиться от лишних килограммов. По словам эксперта, в первую очередь человек должен ответить на вопрос: для чего он хочет сбросить вес? 
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Специалист настаивает, что каждый должен худеть для оздоровления организма, а не для того, чтобы угодить окружающим. Если же человек, страдающий от лишнего веса, трудится не для себя, то процесс похудения не принесет ему удовольствия. Когда он достигнет цели, то рискует сорваться, и тогда лишние килограммы вернутся.

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Нурия Дианова выделила три главные причины, которые мешают женщинам сбросить вес: неустроенная личная жизнь, проблемы с детьми или родителями и финансовая неустойчивость. Что касается мужчин, то у них "нет внутренней осознанности происходящего и остро стоит проблема отрицания", цитирует диетолога Life.ru.

Специалисты рекомендуют раз в неделю устраивать разгрузочные дни. Например, можно разрешить себе съесть любимый десерт в любое время суток. В остальные дни следует более строго подходить к питанию.

При употреблении пищи в организме человека происходит выброс эндорфинов. Эксперты рекомендуют сформировать полезную привычку, которая также будет вызывать положительные эмоции. Идеальной заменой, по мнению диетологов, является уход за лицом и телом. Это не только поднимет настроение, но и поможет привести кожу в порядок при резком похудении.

Автор: Полина Крылова25 марта 2019, 13:35

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