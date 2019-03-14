Раскрыт секрет долгой жизни
Если супруги избегают конфликтов, поддерживают друг друга в критических ситуациях, то продолжительность жизни увеличивается. При отсутствии конфликтов у партнеров сон крепок, а риск возникновения стрессовых ситуаций стремится к нулю.
В парах, где отношения напряженные, проблемы растут, как снежный ком. Одним из последствий становится неправильное питание – многие люди "заедают" стресс. Это, в свою очередь, выливается в проблемы с лишним весом, пониженной самооценкой и депрессией. Депрессию в такой ситуации очень трудно победить – не помогают и сильные антидепрессанты.
Усугубляет проблему и недоверие партнеров, излишний контроль над ним. Пагубную роль играет отсутствие поддержки, на которую партнер рассчитывает, попав в тяжелые обстоятельства или заболев, пишет "Вечерняя Москва".
Недавно ученые из Калифорнийского университета в США назвали важное условие долгой жизни. По их мнению, за высокую продолжительность жизни организма отвечают две X-хромосомы в женских клетках.
Исследователи обнаружили, что у мышей с набором XX продолжительность жизни больше, чем у животных с XY-хромосомами. А грызуны с мужскими гонадами и ХХ-хромосомами не погибали преждевременно – но все же умирали чаще, чем самки.
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