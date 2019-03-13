Названа главная причина болезней сердца
Как утверждают исследователи, негативное влияние на организм оказывают аэрозольные загрязнения – частицы твердого вещества, содержащиеся в воздухе. Их диаметр, как правило, составляет 2,5 микрона. Повышенная концентрация таких элементов может привести к развитию сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.
Такой вывод ученые сделали в ходе масштабного исследования. Они изучали, как различные источники загрязнения воздуха связаны с уровнем смертности. Специалисты установили, что в 2015 году из-за плохого состояния окружающей среды в Европе умерли около 790 тысяч человек.
При этом 40-80% смертных случаев были связаны с болезнями сердца, в том числе с инфарктами и инсультами. Этот "показатель примерно в два раза выше, чем число умерших в результате нарушения работы органов дыхания", передает телеканал "360".
Исследователи также отметили, что в европейских странах годовая концентрация твердых частиц составляет 25 микрограмм на кубический метр. Эти данные в два раза превышают уровень в 10 микрограмм, установленный Всемирной организацией здравоохранения. По подсчетам ученых, от плохой экологии ежегодно умирают около 8,8 миллиона людей.
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