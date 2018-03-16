В глобальном потеплении нашли новую угрозу

Эксперты снова сообщают о своих опасениях в связи с общемировым повышением температуры. Специалисты пророчат смерть горнолыжным курортам.

Старший преподаватель Института экологических наук ISEE Хуан Антонио Баллестерос-Кановас вместе со своей командой изучали кольца деревьев в районах спуска лавин. Результаты очень удивили ученых, оказывается, интенсивность схода начала расти с 50-х годов прошлого века. Если до этого снежная волна падала с гор раз в десять лет, то со временем спуск осадочных масс участился до одного и более раза в год. Также наблюдается и рост температуры, например, в Гималаях столбик термометра поднимается на 0,2-0,4 градуса в год.

Специалисты отмечают, что сход лавины – это не редкость, но изменение частоты и интенсивности падения снежной массы может парализовать, а то и сделать невозможной работу многих лыжных курортов, а также очень усложнить жизнь населению горных городов.

Dni.Ru писали, что группа ученых из ряда университетов и научных центров США сделала неутешительный прогноз для нашей планеты. Исследователи обнаружили, что к концу столетия крупные прибрежные города во всем мире будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.

Прежде всего наведения ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеш, Шанхая и части Вашингтона. Причиной эксперты называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.

Специалисты проанализировали данные спутников, полученные за 25 лет. Оказалось, что с 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется на дополнительные 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что средний рост за этот период оценивается в 2,9 миллиметра в год, в период с 2005 до 2100 года океан поднимется на 65 сантиметров.

Напомним, ранее российские ученые сообщили о том, что период общепланетарного потепления сменится постепенным глобальным похолоданием. "Произойдет это примерно после 2022 года", —считает заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин. В настоящее время наша планета подбирается к пику глобального потепления.