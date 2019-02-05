Почему врачи не болеют в сезон простуд

"Апчхи" слышится чаще, чем "здравствуйте", все поголовно вокруг кашляют и сморкаются, начальство с утра недосчитывается кадров, коридоры поликлиник переполнены – сезон массовых эпидемий ОРВИ и гриппа можно считать открытым.

Тяжелое время для ЛОР-врачей и терапевтов, хотя стоп – именно они, доктора, которые находятся под атакой вирусов, если не круглосуточно, то большую часть дня, практически не болеют. Секрет крепкого врачебного иммунитета открыл специально для "Дни.ру" врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Оказывается, у медицинских работников за долгое время общения с вирусами вырабатывается так называемый неспецифический иммунитет, который в период эпидемий помогает стойко выдерживать атаку бацилл и не поддаваться простудным заболеваниям. Кроме того, врачи подстраховывают свой иммунитет и поддерживают их самыми простыми, но, вместе с тем, эффективным средствами, которые также гонят простуду прочь. Вот они.

Оксолиновая мазь

Надежное средство для защиты от вирусов, к тому же, проверенное десятилетиями – оксолиновая мазь. Стоит недорого, можно приобрести в любой аптеке, проста в применении и очень эффективна – имеет ярко выраженное противовирусное и противовоспалительное действие. Чем чаще ее использовать, тем эффект будет выше. Даже если есть вера в собственные силы и организм, которым простуда не страшна, она точно не будет лишней в профилактических целях. Достаточно смазывать ей слизистую носа утром, перед каждым выходом из дома, и вечером перед сном, воспользовавшись ватной палочкой или чисто вымытым пальцем.

Имбирь

Запасайтесь имбирем! Его можно купить практически в каждом супермаркете, стоимость корня не пугает, и немаловажный плюс – продукт довольно долго хранится в холодильнике. Чай с имбирем, медом, лимоном и корицей – это не просто вкусно, это еще и очень полезно. Напиток укрепляет иммунитет, не дает вирусам завладеть даже самым слабым организмом, придает сил, бодрит и имеет массу других достоинств. Имбирь можно использовать, как приправу и готовить с ним много блюд.

Чеснок и лук

Не стоит морщить носы при одном упоминании об этих продуктах, стоит добавить их в рацион в пик эпидемий и ОРВИ, чтобы носы были в порядке. Наверное, перед работой и выходом из дома лук и чеснок все же лучше не есть, но вечером, когда никуда не нужно идти, можно смело подавать овощные салаты, щедро приправленные этими продуктами. Они эффективны для поддержки иммунитета, оказывают противовирусное действие и помогут справиться с самыми коварными вирусами.

Витамины

Лучше обратиться к врачу за консультацией здоровым, чтобы предотвратить ОРЗ, чем потом придти к нему за лечением больным. Чтобы не ошибиться в выборе поливитаминов, которые нужно пропить курсом в преддверии эпидемии, имеет смысл посетить врача. Он назначит дозировку, соответственно возрасту и полу, так как выбор витаминов огромен. Есть детские, подростковые, для пожилых людей, женские, препараты, которые можно принимать беременным и так далее. Витамины укрепят иммунитет и поддержат организм в целом.

Прививки

В последнее время вокруг этой темы много споров, масса противников и поклонников. Сказать однозначно, что необходимо прививаться всем поголовно от простудных вирусных заболеваний, нельзя. Здесь каждый решает для себя сам, согласно собственному самочувствию и здоровью, взвесив все противопоказания и проконсультировавшись с врачом. Однако прививки от гриппа действительно помогают в большей степени тем, кто работает в общественных местах, через кого ежедневно проходят сотни или даже тысячи людей. Важно подойти к этому вопросу ответственно и тщательно выбрать хорошую клинику и качественную вакцину.

Шапка, шарф, перчатки и другие аксессуары

Эти аксессуары должны стать добрыми друзьями на протяжении всего холодного периода года. Голова и руки должны быть всегда в тепле. В городских условиях зимой часто бывает слякотно и сыро, поэтому нужно носить теплую непромокаемую обувь. Холодная влага, воздействуя на стопы, быстрее всего спровоцирует простуду и способствует проникновению вирусов даже в самый крепкий организм.

Слушайте свой нос

Если он хлюпает после того, как вы попадаете с улицы в тепло, значит, в носовых пазухах есть слизь. В этом случае необходимо провести ряд манипуляций. Сначала воспользоваться сосудосуживающим препаратом, затем промыть нос соляным раствором, после этого брызнуть в ноздри антисептик – хлодгексидин или мирамистин. Особенно эффективна регулярная последовательность таких действий на пике разгула ОРЗ и ОРВИ, она поможет предотвратить воспалительный процесс в верхних дыхательных путях и не слечь с простудой основательно.

Аскорбинка

Если простуда все же одолела, почувствовались первые симптомы болезни, появилась слабость и усталость, слегка повысилась температура, вирусам все равно рано торжествовать. Аскорбиновая кислота вполне способна помочь справиться с этими неприятностями на ранней стадии. Нужно принять несколько таблеток аскорбинки друг за другом в течение пары часов при первых проявлениях недомогания.