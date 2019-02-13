"Шизофрения": найдены виновные во вспышке кори в США

В журнале American Public Health Journal было опубликовано исследование, в котором говорится, что во вспышке кори, которая бушует в США виновата Россия. Дескать, она использовала социальные сети и другие средства, чтобы распространить в американском обществе страх перед прививками и обострить разногласия между сторонниками и противниками вакцинации. Как итога – многие родители отказались прививать своих детей и те подхватили опасную болезнь.

Привычка искать в любой внутренней проблеме следы неких таинственных русских, на которых можно было бы свалить все беды, давно стала притчей во языцех и не вызывает ничего кроме иронии. "У нас есть осеннее обострение шизофрении, а это весеннее. Все-таки весна приближается", – цитирует НСН депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.

Он также посоветовал искать угрозу не далеко за океаном, а внутри страны. "Если кому-то это и выгодно, то это выгодно не российским хакерам, а выгодно американским фармацевтическим компаниям. Если дети не болеют корью, – а если болеют, то это тяжело протекающее заболевание, – значит, не нужны медикаменты, а, следовательно, и траты", – подчеркнул Онищенко.