"Золотое" молоко поможет справиться с бессонницей

Специалисты выяснили, как помочь людям, страдающим от бессонницы, без лекарств. Они рекомендуют употреблять напитки на основе молока и растительных компонентов.
По данным ToDay News Ufa, неплохо справляется и вишневый сок, особенно из кислых сортов: высокое содержание триптофана ускоряет засыпание. Его можно пить по две чашки в день. У чая с ромашкой тоже много полезных свойств, среди которых улучшение качества сна.
Также полуночников спасут чай с валерианой и теплое молоко, в частности "золотое" – с добавлением куркумы (чайная ложка на полчашки напитка). Кроме специи туда можно отправить кусочек имбиря и немного меда.
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