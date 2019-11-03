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Здоровье

В России начнут продавать мясо из гороха

Фото: www.globallookpress.com
Растительное мясо особенно популярно среди вегетарианцев. Стало известно, что теперь оно появится в свободном доступе на прилавках магазинов для всех желающих.
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Товар выйдет в продажу 5 ноября. Сначала его можно будет найти в "Азбуке вкуса".

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Продукт американского производителя Beyond Meat будет представлять собой упаковку с двумя котлетами массой 227 граммов. Цена за килограмм превысит три тысячи рублей за килограмм.

В составе растительного мяса гороховый белок, вода и рапсовое масло. По данным издания "Вечерняя Москва", на вкус оно практически не отличается от обычного. Даже в приготовлении между ними нет особой разницы.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как определить качество мяса. Оказалось, что при нажатии пальцем на свежий кусок образовавшаяся ямка быстро исчезнет. Также не стоит пугаться темных областей внутри разрезанного мяса. Как сообщает "Царьград", это последствия газовой упаковки. которая предотвращает размножение бактерий.

3 ноября 2019, 02:31

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