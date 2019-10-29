Вейп назвали причиной мучительной смерти

Раньше считалось, что курение электронных испарителей – безопасная альтернатива сигаретам. Те не менее, стало известно, что оно вовсе не так. К примеру в Турции уже запретили продажу вейпов. Вместо них президент страны предложил просто пить чай. Тем не менее, их популярность не уменьшается, и с каждым годом смертей от парения становится только больше.
Исследователи по всему миру приводят весьма печальную статистику. Если в начале осени речь велась о девяти погибших от легочной "чумы", то на сегодняшний день речь идет уже о 34 смертях. Причем, около двух третей жертв эпидемии – это молодые люди, еще не достигшие 35-летнего возраста.
Как сообщает телеканал "360", ранее ученым удалось установить, что основной причиной легочной болезни является масло витамина Е. Доподлинно неизвестно, как именно оно влияет на организм, однако медики предполагают, что в газообразном состоянии он оседает в легких и вызывает воспаление. Кроме того, считается, что в легких также оседает глицерин, образуя на органах пленку.
Основными симптомами "чумы" называют одышку, сильную утомляемость и боли в груди. Если не прекратить употребление ароматного дыма, то вскоре это может привести к загрязнению легких. Не исключено, что оседающий вместе с другими веществами никотин не начнет активно уничтожать органы. Таким образом, это может привести к онкологии или другим опасным заболеваниям, смерть от которых будет мучительной.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто начал срчн на ыоруме?
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Париж признан самым красивым городом мира. Нью Йорк на втором месте.