"Дети должны болеть": россиян призвали не покупать лекарства от ОРВИ и простуды

В прошлом году Союз педиатров России разработал новый свод рекомендаций по лечению. В большинстве своем медики указали в нем то, чего делать не надо, однако главным постулатом стало утверждение – простуду лечить не надо. Это мнение до сих пор имеет неоднозначную оценку среди россиян.
Не так давно профессор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, эксперт Всемирной организации здравоохранения Владимир Таточенко рассказал, что бороться с ОРВИ глупо. Он отметил, что по факту "волшебных таблеток" от простуды просто не существует.
"Дети должны болеть и зарабатывать иммунитет. Нормально, если ребенок заболевает ОРВИ до шести раз в год. К взрослому возрасту человек переболевает многими инфекциями и вырабатывает иммунитет", – передает слова Таточенко телеканал "Царьград".
Медик подчеркнул, что далеко не всегда человек замечает симптомы простуды. Зачастую для многих нормально состояние, при котором самочувствие ухудшается на пару дней, а затем приходит в норму. Владимир добавил, что изолировать ребенка от вирусных инфекций не только бессмысленно, но и опасно. По словам врача, такой подход не даст развиться иммунитету малыша, а также спровоцирует развитие аллергических реакций.
Профессор рассказал, что, оказывается, никаких препаратов против ОРВИ и простуды не существует. Есть только противогриппозные, которые необходимо начать принимать в течение 48 часов после первых симптомов болезни, т.к. потом это будет бесполезно. Кроме того, иммуномодуляторы также не оказывают должного воздействия на организм.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел