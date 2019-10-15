Как сохранить фигуру в осенне-зимний период

По словам диетолога Елены Соломатиной, основной причиной набора веса является развивающаяся в это время депрессия. Оказывается, когда человек получает меньше солнечного света, у него начинает вырабатываться больше мелатонина. Из-за этого появляется сонливость, которую хочется побороть.
"К тому же с наступлением холодов люди начинают активно потреблять жирные продукты", – подчеркнула Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
Эксперт рассказала, какие действия необходимо предпринять для сохранения формы. В первую очередь необходимо скорректировать питание – сделать его максимально сбалансированным. Увеличить количество овощей и фруктов в ежедневном рационе питания. Также следует начать потреблять хотя бы в минимальных дозах горький шоколад, бананы, орехи и сухофрукты. Эти продукты помогут заменить ненатуральные сладости, сообщает URA.RU.
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