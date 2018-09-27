Распространенный недуг оказался причиной рака

Главный уролог России Дмитрий Пушкарь рассказал о факторах риска рака предстательной железы. Он призвал мужчин вовремя обследоваться и недооценивать коварство заболевания.

По словам врача, многие представители сильного пола полагают, что они никогда не столкнутся с этим видом рака. Кроме того, есть и такие, которые уверены, что рак простаты не лечится.

"На самом же деле от этой болезни не застрахован никто, и сегодня она поддается излечению, если вовремя выявлена", – цитирует медика "Московский комсомолец". В последние годы заболевание приобрело размах эпидемии, но ранняя диагностика и современные методы лечения способны серьезно изменить ситуацию.

Сегодня рак предстательной железы стал самой частой опухолью мочеполовой системы у мужчин. И в большинстве случаев болезнь выявляют в 50-70 лет. Дмитрий Пушкарь отметил, что факторы риска развития этого вида онкологии есть практически у каждого мужчины.

Это гиподинамия, неправильное питание, повышенное артериальное давление, плохая экология, высокий уровень сахара и вредные привычки. Именно поэтому после 40 лет каждый мужчина должен проходить простейшие обследования.

Что касается лечения, то на сегодняшний день, как отмечает главный уролог России, существует масса методик. По словам Пушкаря, несколько лет назад появилось исследование, которое показало, что часть пациентов действительно не нуждается в терапии. Но это всего лишь 2-3%.

а ещё подорожник и зелёнка, и капельницы — Vadique Myself (@VadiqueMyself) 18 сентября 2018 г.

"Однако наши люди, услышав звон, пришли домой, налили себе, и не из-под крана, и сказали: "Ну, все, рак можно не лечить, ура!" Поэтому у нас так много пациентов с запущенными стадиями болезни", – заявил эксперт и призвал не доводить дело до беды.