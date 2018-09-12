В голодании нашли спасение от рака

Ученые Университета штата Джорджия (США) пришли к неожиданным выводам. Они доказали, что химические соединения, производимые организмом при ограничении калорий и отказа на некоторое время от пищи, снижают риск заболеть онкологией и оказывают омолаживающий эффект.

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