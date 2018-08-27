Создана вакцина от самой агрессивной формы рака
Клинические испытания нового препарата планируется начать в 2020 году. Работы по созданию вакцины ведет Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.
Разработанная в Центре вакцина – индивидуализированная. Сначала выявляются уникальные мутации, которые появились в раковых клетках конкретного пациента. Уже на основе этих данных синтезируются антигены. Их вводят пациенту после удаления опухоли, и они "учат" иммунитет уничтожать раковые клетки.
Меланома – наиболее агрессивная форма рака кожи. Ее лечат хирургическим вмешательством, лучевой и химиотерапией. Однако, к сожалению, в большинстве случаев наступает рецидив. Вакцина, над которой работают российские ученые, должна предотвратить повторное развитие болезни, передает RT. Как отмечают медики, успешность препарата будет зависеть от того, насколько ученым удастся подобрать и синтезировать правильный набор неоантигенов, способный активировать иммунный ответ против опухоли.
НИКОЛАЙ ДРОНОВ: ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В БОРЬБЕ С ОНКОЛОГИЕЙ ДОЛЖНО СТАТЬ ПРИОРИТЕТНЫМ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ https://t.co/rir7jXjtjT #ОНФ #ОНФМОСКВА #Дронов #Онкология #Здоровье #Здравоохранение #Профилактика #Движениепротиврака pic.twitter.com/L8Jyqx1z72— ОНФ Москва (@onfmoskva) 21 августа 2018 г.
Разработка вакцины началась в апреле этого года. Ученые рассчитывают дойти до этапа клинических испытаний на людях в конце 2020 года. Предполагается, что первоначально препарат обойдется отдельному пациенту в 1,5 миллиона рублей, однако впоследствии цену удастся снизить, пишут "Известия".
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