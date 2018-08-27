Создана вакцина от самой агрессивной формы рака

Наиболее агрессивному раку кожи – меланоме – дадут отпор. Вакцину, разработанную российскими учеными, скоро испытают на людях.

Клинические испытания нового препарата планируется начать в 2020 году. Работы по созданию вакцины ведет Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.

Разработанная в Центре вакцина – индивидуализированная. Сначала выявляются уникальные мутации, которые появились в раковых клетках конкретного пациента. Уже на основе этих данных синтезируются антигены. Их вводят пациенту после удаления опухоли, и они "учат" иммунитет уничтожать раковые клетки.

Меланома – наиболее агрессивная форма рака кожи. Ее лечат хирургическим вмешательством, лучевой и химиотерапией. Однако, к сожалению, в большинстве случаев наступает рецидив. Вакцина, над которой работают российские ученые, должна предотвратить повторное развитие болезни, передает RT. Как отмечают медики, успешность препарата будет зависеть от того, насколько ученым удастся подобрать и синтезировать правильный набор неоантигенов, способный активировать иммунный ответ против опухоли.

Разработка вакцины началась в апреле этого года. Ученые рассчитывают дойти до этапа клинических испытаний на людях в конце 2020 года. Предполагается, что первоначально препарат обойдется отдельному пациенту в 1,5 миллиона рублей, однако впоследствии цену удастся снизить, пишут "Известия".